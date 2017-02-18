

В Саратове завели уголовное дело по факту унижения человеческого достоинства в отношении группы лиц «ватники». Как сообщил в Twitter правозащитник Павел Чиков, следственный комитет передал дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» в суд.

По данным материалов дела, поводом для разбирательства послужил комментарий в социальной сети ВКонтакте: «А вы ватник и кацап. Как по-другому быдло назовешь? Приводишь факты, а он не верит».

В ноябре прошлого года омский суд заблокировал паблик ВКонтакте «Рашка — квадратный ватник» за изображения с Владимиром Путиным в форме солдат Вермахта.