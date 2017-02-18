«В результате оккупации земель Азербайджана мы имеем более 1 млн. беженцев и вынужденных переселенцев. Можно сказать, что Азербайджан сам решил проблемы, связанные с беженцами и вынужденными переселенцами. Но сегодня Европа возводит стены перед мигрантами».

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде на встрече со студентами Международной зимней школы мультикультурализма из 16 стран. Он отметил, что такое отношение к мигрантам является недемократичным.

«Деятельность Азербайджана в этой сфере сегодня может послужить примером для мира, Европы. До каких пор они будут возводить стены перед мигрантами?!», — цитирует его слова АПА.