Установлена личность нефтяника, найденного в пятницу на берегу Каспийского моря. Им оказался оператор Гурбанов Видади Джумшуд оглу, 1957 года рождения.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии при Министерстве здравоохранения АР. В 17:20 пятницы, 17 февраля, недалеко от поселка Пирсаат в Гарадагском районе пограничным нарядом, осуществляющим надзор за берегом, было обнаружено тело мужчины приблизительно 40-50 лет в состоянии резкого гнилостного разложения. В субботу эксперты идентифицировали личность погибшего. Гурбанова опознали по шраму на левой щеке.

Напомним, что штормовой ветер 15 декабря около 5:00 утра снес в Каспийское море часть эстакады протяженностью около 150 метров на нефтесборном пункте номер 3 Нефтегазодобывающего управления имени Наримана Нариманова Производственного объединения «Азнефть» Государственной нефтяной компании АР (SOCAR). Эстакада перевернулась вместе с прилегающей к ней площадкой и жилой будкой. На момент происшествия на конструкции находились десять нефтяников – пятеро дежурных и еще пятеро сотрудников, находившихся в будке.

Среди пропавших без вести – машинист Зульфугаров Гюльоглан, оператор Зульфугаров Азай, механик Гасанов Эльчин, оператор Гафаров Ильхам, оператор Асадов Самир, оператор Бахрамов Джавид, машинист Аббасов Рамиз, оператор Рустамов Горхмаз. До сих пор были найдены тела оператора Ильхама Гафарова (сразу после трагедии) и оператора, жителя поселка Сахиль Гасанаги Гаджиалиева, 1956 года рождения, обнаруженное 1 февраля. Таким образом, на сегодняшний день найдены тела только троих нефтяников, ставших жертвой трагического происшествия.