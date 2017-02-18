В ближайшее время совершить самоубийства могут 60-70 детей. Об этом заявил один из кураторов «групп смерти» в послании российскому волонтеру, который занимается проблемой.

Под угрозой находятся подростки из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана, говорится в материале «Новой газеты».

По данным российского общественного центра интернет-технологий, на конец января пришелся всплеск активности в социальных сетях групп, склоняющих детей к суициду.

Если ранее «группы смерти» были распространены в «ВКонтакте», то сейчас хэштеги #морекитов #тихийдом #150звезд #млечныйпуть #хочувигру #ждуинструкцию появились и в Instagram.

При этом модераторы таких групп чувствуют себя безнаказанно.

— Я уже полтора года людей убиваю, у вас даже лица моего нет до сих пор. Мне звонили ваши «менты», вопросы задавали адвокату моему. И все. Никого не арестовали, — говорит один из них.

Сейчас арестован только один из «групп смерти» Филипп Будейкин, известный как Лис. Также прошли обыски у других администраторов.

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ВАЖНО

Как вычислить, что ребенок состоит в «группе смерти»

На руках ребенка нарисованы «киты», «бабочки». Такие же рисунки или наклейки могут быть изображены в блокнотах, тетрадках.

На теле есть явные следы порезов или травм.

Встает в 4 утра (именно в это время модератор дает задание). Жалуется на то, что не высыпается.

Становится более закрытым, агрессивным, не хочет говорить на «личные» темы.