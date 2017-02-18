Специальный штаб, созданный в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», продолжает спасательно-поисковые операции.

Согласно информации, распространенной штабом, в результате спасательно-поисковых операций, 17 февраля в 17:20 в миле от берега, недалеко от поселка Пирсаат Гарадагского района было найдено тело неизвестного мужчины.

В настоящее время устанавливается, принадлежит ли тело нефтянику, пропавшему в результате обрушения эстакады на нефтесборном пункте №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова Производственного Объединения «Азнефть» в Каспийском море. Обширная информация общественности будет дана после установления личности.