«Азербайджан и Турция обсуждают осуществление взаимного товарооборота в национальных валютах, однако пока мы не пришли к конкретному решению. Для реализации этого сотрудники министерств экономики обеих стран ведут работы на техническом уровне. После достижения результатов об этом будет сообщено». Об этом в интервью агентству АПА сказал министр экономики Шахин Мустафаев.

Министр добавил, что в период продолжения в мировой экономике нестабильности, можно понять желание стран осуществлять торговлю в национальных валютах. «Для нас наряду с экономической стабильностью большое значение имеет и политическая стабильность. В связи с тем, что в Азербайджане и Турции имеются политическая стабильность, появление на повестке альтернативных форм оплаты – нормально. Пока не принято решение об осуществлении торговли между Азербайджаном и Турцией в нацвалютах».

Говоря о том, что Турция является крупным торговым партнером Азербайджана, Ш.Мустаффаев добавил, что сокращение товарооборота между странами произошло по причине международных процессов. «Турция и Азербайджан имеют достаточный потенциал, чтобы довести товарооборот до прежнего уровня. Азербайджан прозрачная в торговле страна, у нас имеются благоприятные условия для инвестиций, законодательная база сильная. Наша основная работа – довести товарооборот с Турцией до прежнего уровня и мы работаем над этим».