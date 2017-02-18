Грейс Мугабе, супруга 92-летнего президента Зимбабве Роберта Мугабе, заявила, что, даже если её муж умрёт, но его имя появится в избирательных бюллетенях на следующих выборах президента, то он всё равно их выиграет.

«Однажды, когда бог решит и Мугабе умрёт, он мёртвым появится в качестве кандидата в бюллетене, вы увидите, как люди голосуют за мёртвого Мугабе. Я серьёзно вам говорю, что люди любят своего президента», — цитирует BBC News слова 51-летней супруги президента, которые она произнесла на одном из митингов сторонников власти.

Ранее сообщалось, что Мугабе готов принять участие в выборах главы государства в 2018 году.

Мугабе бессменно возглавляет Зимбабве с 1980 года и является одним из старейших глав государств мира. Ранее президент заявлял, что собирается управлять страной до своей смерти. В то же время он отмечал, что готов покинуть пост, если об этом попросит правящая партия.