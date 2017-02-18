Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 26 раз, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 26 раз. В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры»,- говорится в сообщении.