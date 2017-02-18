Сотни мексиканцев встали живой стеной на границе с США в знак протеста против Дональда Трампа.

Акция прошла в приграничном городе Сьюдад-Хуарес. Активисты протестовали против планов американского президента возвести стену на границе с Мексикой.В акции приняли участие известные политики, в том числе основатель Партии демократической революции и трижды кандидат в президенты страны Куаутемок Карденас, губернатор пограничного штата Чиуауа Хавьер Корраль, мэр Сьюдад-Хуареса Армандо Кабада и его коллега из американского города Эль-Пасо Оскар Лизер.

Многие демонстранты держали в руках розы, помахивая ими в знак приветствия жителям соседней страны, отмечает РИА Новости.

Отношения двух соседних стран стали напряженными после после прихода к власти Дональда Трампа, известного антимексиканской риторикой и негативным отношением к нелегальной миграции. Новый президент США распорядился начать возведение стены на границе с Мексикой. Трамп требует от Мехико оплатить строительство, власти Мексики делать это отказываются.