Во Флориде произошел инцидент с кортежем Дональда Трампа, когда неизвестный бросил камень в машину с Трампом, но не смог попасть в президентский автомобиль, сообщили местные СМИ.

При этом Секретная служба не называет брошенный предмет камнем. Однако СМИ уточняют, что это был камень и злоумышленник целился в машину президента, но попал в соседний автомобиль из кортежа, передает РИА Новости.

«Секретная служба подтверждает, что во второй половине дня (некий) предмет был брошен в кортеж. Мы расследуем и пока не предоставляем дальнейшей информации», — сказал представитель Секретной службы.

Дональд Трамп прибыл во Флориду в пятницу. Президент США планирует провести выходные в своей резиденции в Мар-а-Лаго.