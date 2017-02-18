Журналиста немецкой газеты Welt Дениза Юсела задержали в Турции по подозрению в связи с террористами.

Об аресте своего корреспондента сообщило само издание. По его данным, Юсела ранее объявили в розыск по делу о хакерской атаке на электронную почту министра энергетики Турции Берата Албайрака. 14 февраля репортера допросили, он остается в полицейском участке.

Как сообщается, главный редактор газеты назвал Юсела «отличным работником» и выразил надежду на то, что «честное судебное слушание докажет его невиновность».

По данным агентства, немецкий МИД сообщил, что журналиста задержали в четверг. «Мы надеемся, что расследование турецких властей дела господина Юсела будет проводиться в соответствии с верховенством закона и к нему будут относиться справедливо, в частности, соблюдая свободу прессы, гарантированную конституцией Турции», — цитирует агентство заявление МИД ФРГ.