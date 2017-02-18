Глава министерства обороны Турции Фикри Ышык заявил, что НАТО пока не выполняет полностью свои обязательства на юго-восточном фланге, где расположена его страна.

«НАТО на юго-восточном фланге, где находится, в частности, Турция, пока не выполняет свои обязательства. Мы надеемся, что это изменится в ближайшее время», — сказал Ышык на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, оборонный потенциал североатлантического альянса следует распространить не только на восточное, но и на южное направление.

«НАТО не должна отказываться от своего оборонного потенциала и сдерживания путем устрашения. Но эти задачи нужно распространить не только на восточный, но и на южный фланг», — отметил министр обороны Турции, передает ТАСС.