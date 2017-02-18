В США опубликовали рейтинг президентов страны, составленный историками и рядом других специалистов. Рейтинг был опубликован телеканалом C-SPAN .

Лидером среди президентов США оказался Авраам Линкольн. Второе и третье место заняли Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт соответственно.

Экс-президент США Барак Обама оказался на 12-й строчке. Как отмечают составители рейтинга, самой сильной стороной его политики было регулирование экономики. В то же время в международных отношениях Обама получил очень низкую оценку.

Самыми непопулярными президентами стали Джеймс Бьюкенен, Эндрю Джонсон и Франклин Пирс.