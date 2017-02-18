Телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN, а также газета The New York Times являются врагами американцев. Такое мнение президент США Дональд Трамп выразил в Twitter.

«СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) являются не моим врагом, а врагом американского народа» — цитирует ТАСС сообщение главы государства, опубликованное в популярном микроблоге.

В четверг Трамп, отвечая вопрос журналистов об отставке его помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, вновь упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей, отметив также на незаконность утечек информации. Особенно от президента досталось телеканалу CNN, с которым запрещено общаться членам его администрации и который во время предвыборной кампании он назвал «рупором Хиллари Клинтон».