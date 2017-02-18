Президент Украины Петр Порошенко в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал об имеющей место ненависти президента России Владимира Путина к Киеву, передает «112 Украина».

«Путин ненавидит Украину глубоко и искренне. Он отрицает уникальность украинского государства и народа. Он публично провозглашает, что Украина – часть России. Он не видит место для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить Украину в русские цвета», — сказал глава государства.

По его словам, «аппетиты» Москвы не ограничены только Украиной.