Президент США Дональд Трамп пообещал создать армию, мощь которой будет «настолько велика, что оспорить её не решится никто». Такое заявление он сделал в ходе посещения завода Boeing в штате Южная Каролина, сообщает телеканал Fox News.

«Лайф» напоминает, что 28 января Трамп подписал указ, связанный с реорганизацией армии США.

— Я подписываю указ, который начинает великое обновление Вооружённых сил США. Будет разработан план по постройке новых самолётов, новых кораблей, новых технологий и инструментов для мужчин и женщин в форме. Я очень горжусь этим решением, — заявил американский президент.