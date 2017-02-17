Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Facebook рассказала о неточностях в статье шведской газеты Svenska Dagbladet, посвященной главе МИД Сергею Лаврову.

По словам Захаровой, автор материала Гунилла фон Халль (Gunilla von Hall) неверно преподнес историю о пицце и водке, которую бывший госсекретарь США Джон Керри и Лавров отправили журналистам во время переговоров по Сирии.

«В другой раз он [Лавров] пожалел репортеров, которые прождали целую ночь, пока шли переговоры по Сирии. Внезапно он распорядился, чтобы в коридор отправили несколько бутылок русской водки вдобавок к пицце, которую Джон Керри заказал для голодающей прессы», — говорилось в статье Svenska Dagbladet.

Представитель МИД отметила, хотя коробки с пиццей и были от американцев, они предназначались совсем не журналистам, а российской делегации, ожидавшей, пока Керри согласует позицию с Вашингтоном.

«Еще тёплые коробки внесли в комнату, и тогда именно Лавров решил отнести пиццу «голодающим журналистам». В пресс-центре его обступили корреспонденты, и один из них спросил: «А водка будет?». Через пару минут желание было исполнено. «Пицца от американцев, водка от нас», — сказал, как его назвала Гунилла, «российский царь иностранных дел»», — пояснила она.

В конце сообщения Захарова выразила надежду, что шведский журналист исправит материал. «Да, и ещё небольшая деталь: Лавров не курит сигары», — добавила представитель МИД.