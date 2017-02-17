Дата: 2017/02/17 23:01
Раздел: Мир
Просмотров:
136
Новости друзей
Другие новости раздела
Подозреваемый в убийстве российского пилота не может быть выдан Москве
Его вина не доказана
Анкара представила штурмовик собственной разработки
Легкие штурмовики нужны турецким военным для борьбы с курдскими террористами на юго-востоке страны
Азербайджан и Израиль довольны сотрудничеством в сфере вооружений
Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с главой МО Израиля Авигдором Либерманом
Создание Ходжалинского комитета в Нидерландах
Пять организаций, действующих в Нидерландах, будут объединены
ЕС не признает легитимность «референдума» карабахских сепаратистов
«Этот референдум не сможет повлиять на будущий статус Нагорного Карабаха»
Ильхам Алиев заявил о намерениях Баку расширять связи с ЕС
Президент Азербайджана также подчеркнул важность двусторонних отношений с точки зрения укрепления отношений между Азербайджаном и ЕС
Глава Samsung арестован по обвинению во взяточничестве
Суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным
Путин и беременный Трамп: полюби через ненависть
В День Святого Валентина, 14 февраля, на нескольких центральных улицах Нью-Йорка на стенах зданий появились огромные плакаты,
FT: Кремль нашел оправдание словам Трампа о России
В Кремле считают, что позиция американского президента Дональда Трампа в отношении России изменилась по причине кампании против