Гражданин Турции Альпарслан Челик, подозреваемый в убийстве российского пилота Су-24 Олега Пашкова, не может быть выдан Москве, поскольку его вина не доказана, приводит ТАСС слова его адвоката Ташкына Кангала.

«Закон в нынешней ситуации не предусматривает выдачи Челика. Он не стрелял по российскому пилоту и не убивал его. Доказательств нет. Об этом все написано в материалах следствия», — заверил юрист.

Он добавил, что Анкара может принять решение о выдаче подследственного только при наличии твердых доказательств, например, видеозаписи самого момента убийства. Кангал напомнил, что Челик на следствии заявил, что бойцы ослушались его приказа и не прекратили стрельбу, но лично он не убивал пилота.