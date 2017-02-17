В Баку и окрестностях столицы жильцы трети новостроек замерзают вследствие отсутствия газа.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, проблема отсутствия тепла в квартирах вынудила одного из владельцев жилья в подобном доме выразить свой протест, наглядно вывесив на балконе квартиры большой плакат с надписью: «Дайте газ в дом! Мы замерзаем!». Фоторепортер Радио Азадлыг запечатлел этот протест на территории жилищного комплекса «Ени Баки». Само фото выставлено на странице Радио Азадлыг в социальной сети Facebook.