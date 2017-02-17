В Нидерландах азербайджанские и турецкие диаспорские организации создали Ходжалинский комитет.

Об этом сообщил Report руководитель Азербайджано-турецкого культурного кружка Нидерландов Ильхан Ашкын.

И.Ашкын сказал, что пять организаций, действующих в Нидерландах, будут объединены под названием Ходжалинский комитет: «С Холжалинской трагедии проходит 25 лет. Как и в предыдущие годы, в этом году 26 февраля в Гааге будем чтить светлую память жертв Ходжалинской трагедии.

В этом году действующее в Нидерландах Объединение азербайджанских женщин, «Ана Ветен», Общество «Одлар юрду», Азербайджано-турецкий культурный кружок Нидерландов, Европейский центр друзей Азербайджана, в этом году вместе отметят годовщину Ходжалинского геноцида по единым названием Ходжалинский комитет Нидерландов.

Своими воспоминаниями поделится свидетельница Ходжалинской трагедии, автор многих книг, удостоенная государственных наград Сария Муслимгызы, потерявшая мать в ту кровавую ночь. На мероприятие ученики азербайджанской школы в Гааге озвучат стихи, представят рассказ председателя Общества «Одлар Юрды» Фирянгиз Багировой о Ходжалинкой трагедии, продемонстрируют короткометражный фильм Сарии Муслимгызы. Наше мероприятие начнется у воздвигнутого в Гааге по инициативе Азербайджано-турецкого культурного кружка Нидерландов монумента Ходжалы и продолжится в здании Ваилантского театра.