Министерство обороны Турции в своем твиттере показало новый лёгкий турбовинтовой штурмовой самолет Hurkus-C. По данным военных, в турецкую армию эта машина может поступить уже в следующем году, сообщает Лайф со ссылкой на bmpd.livejournal.com.
В настоящее время на вооружении Турции стоит только 49 устаревших истребителей-бомбардировщиков F-4E Phantom II. Их обслуживание обходится очень дорого, при этом они избыточны для большинства целей. Легкие штурмовики нужны турецким военным для борьбы с курдскими террористами на юго-востоке страны.
С 2006 года для создания подобного рода самолёта ведётся работа по программе Hurcus. Предполагается сделать сразу нескольких версий: A, B, C и CG. А и В будут использоваться как учебный самолёт для подготовки пилотов, C и CG это штурмовик и самолёт службы береговой охраны.
Судя по опубликованным фото на самолёте имеется шесть точек подвески для вооружения. В его состав помимо обычных бомб, неуправляемых ракет и подвесных контейнеров с пулемётами и пушками, должны войти управляемые авиационные бомбы GBU-12 и новые турецкие управляемые бомбы Tubitak SAGE KGK 82 и HGK 3, а также 70-миллиметровые корректируемые ракеты Roketsan Cirit и противотанковые управляемые ракеты Roketsan UMTAS.
Hurkus-C способен развивать скорость до 574 километров в час и выполнять полёты на высоте до 10,5 километров. Другие подробности о новинке пока неизвестны.