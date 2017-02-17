Министерство обороны Турции в своем твиттере показало новый лёгкий турбовинтовой штурмовой самолет Hurkus-C. По данным военных, в турецкую армию эта машина может поступить уже в следующем году, сообщает Лайф со ссылкой на bmpd.livejournal.com.

В настоящее время на вооружении Турции стоит только 49 устаревших истребителей-бомбардировщиков F-4E Phantom II. Их обслуживание обходится очень дорого, при этом они избыточны для большинства целей. Легкие штурмовики нужны турецким военным для борьбы с курдскими террористами на юго-востоке страны.

С 2006 года для создания подобного рода самолёта ведётся работа по программе Hurcus. Предполагается сделать сразу нескольких версий: A, B, C и CG. А и В будут использоваться как учебный самолёт для подготовки пилотов, C и CG это штурмовик и самолёт службы береговой охраны.