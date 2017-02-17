В Мюнхене в пятницу состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

На встрече президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович с чувством удовлетворения вспомнила свой официальный визит в Азербайджан, подчеркнула, что на встречах был проведен плодотворный обмен мнениями.

Сказав, что проведенный в рамках визита азербайджано-хорватский бизнес-форум служит делу расширения связей между странами, президент Хорватии отметила, что межправительственная комиссия еще больше расширит экономическое сотрудничество.

Колинда Грабар-Китарович сказала, что, наряду с энергетической сферой, Хорватия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в ненефтяном секторе, в том числе в сферах информационных технологий, судостроения, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры и других сферах, подчеркнула, что ее страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по энергетическим проектам, реализуемым ее страной.

Колинда Грабар-Китарович сказала, что визит Президента Ильхама Алиева в ЕС прошел успешно, что Азербайджан работает над новым документом с ЕС и что этот процесс будет служить дальнейшему развитию связей между ЕС и Азербайджаном.

Президент Хорватии пригласила главу государства посетить с визитом страну.

Президент Ильхам Алиев сказал, что азербайджано-хорватские связи успешно развиваются в различных сферах. Президент Азербайджана подчеркнул, что важно сосредоточить работу межправительственной комиссии на практических вопросах.

Коснувшись важной роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, глава государства отметил, что Хорватия тоже может участвовать в проектах, инициатором и участником которых является Азербайджан.

Говоря об отношениях с ЕС, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан активно сотрудничает с Еврокомиссией.

Президент Азербайджана также подчеркнул важность двусторонних отношений с точки зрения укрепления связей между ЕС и Азербайджаном.

Глава государства отметил, что Азербайджан намерен расширять сотрудничество с ЕС в сферах политического диалога, безопасности, технологий, энергетики, мультикультурализма и др.

В ходе беседы был затронут вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Президент Хорватии еще раз подчеркнула, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана при решении конфликта.