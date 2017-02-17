Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу встретился в Мюнхене с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.

На встрече обсуждались различные аспекты азербайджано-израильских отношений. Был упомянут визит Авигдора Либермана в Азербайджан в качестве министра иностранных дел.

Говорилось об успешном прошлогоднем визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан. Было подчеркнуто, что вызывает удовлетворение сотрудничество между Азербайджаном и Израилем в военно-технической сфере.