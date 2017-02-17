Телеканал НТВ 18 февраля покажет продолжение отборочных испытаний международного вокального конкурса «Ты супер!».

Как сообщает «Спутник», новый проект телеканала дает шанс заявить о себе воспитанникам детских домов, школ-интернатов, ребятам из приемных и опекунских семей, которые приехали из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии.

Жители регионов и областей, округов и краев голосуют за представителей своего города, поселка или небольшой деревни. К обычным людям присоединились звезды шоу-бизнеса и официальные представители стран. Так, 17-летнюю Парвану Алджанову приехал поддержать Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, певец и композитор Полад Бюльбюль оглы.

У конкурсантки было немало поводов для волнения. Парвана исполнила сложную лиричную композицию на родном языке, ведь по-русски она практически не говорит. И посол Полад Бюльбюль оглы не только поддержал соотечественницу, но и помог преодолеть языковой барьер, переводя слова жюри.

Полад Бюльбюль оглы поделился, что очень гордится землячкой:

«У Парваны сильный голос и безусловный талант. Я рад, что она прекрасно исполнила песню о маме и достойно представила Азербайджанскую Республику на этом конкурсе. Хочу отметить, что девушке очень подходит ее имя, ведь Парвана переводится как «красивая бабочка». Желаю ей успехов и всего самого доброго по жизни. Еще я хотел бы поблагодарить канал НТВ за социально-правильную программу, в которой молодежь и талантливые дети, у которых нет возможности, могут показать себя и пробиться в большой мир».

А поможет ли поддержка Полада Бюльбюль оглы пройти участнице из Азербайджана в следующий тур вокального шоу, узнаем уже завтра в 21:00 по бакинскому времени на НТВ.

Азербайджан на вокальном конкурсе представляют Парвана Алджанова из Баку и Хошгедем Мехтиева из Гянджи, которые были выбраны в ходе предварительных кастингов НТВ.