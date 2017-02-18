Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Вязниковский» (Владимирская область) разыскивают уроженку Республики Азербайджан.

Как пишет mirtv33.ru, 35-летняя Гасымова Лейла Тавакгюл подозревается в совершении мошеннических действий. Передвигается по Владимирской области, возможно, с лицами цыганской народности. Ходит по квартирам и домам пожилых граждан и предлагает мед на продажу. Просит разменять 5000 купюру, вместо денег отдает билет банка приколов.

Приметы: на вид 30-40 лет, цыганской внешности, рост 160-165 см, телосложение среднее, волосы темные.