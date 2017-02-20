Музыкант Аркадий Укупник поселился в своем гараже. Об этом артист рассказал РЕН ТВ.

«То, что пишут, то и правда. Я живу в гараже. По причине ремонта в моей комнате», — прокомментировал Укупник слухи о своем переезде.

Днем ранее портал Starhit сообщил, что музыкант переехал в помещение для стоянки автомобилей из-за того, что его жена затеяла в доме ремонт. По информации издания, Укупник проживет в гараже еще полгода.

Аркадий Укупник — заслуженный артист России, композитор, певец, актер и продюсер. Он написал такие песни, как «Рябиновые бусы», «Но только не говори мне», «Сильная женщина», «Морозов», «Сим-Сим», «Восток — дело тонкое, Петруха» и «Я на тебе никогда не женюсь».