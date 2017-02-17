К проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК) могут присоединиться еще три европейские страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Общая стоимость ЮГК более $40 млрд, в нем участвуют семь стран, и, по крайней мере, три страны планируют присоединиться к нему. Недавно мы вернулись из Брюсселя, где обсуждали этот важный проект с председателями Европейского совета и Европейской комиссии», — сказал И.Алиев на «круглом столе» «На пути к ценовой стабильности: возвращение ОПЕК и нефтяная геополитика» в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, ЮГК является крупнейшим инфраструктурным проектом в Европе.
«Этот проект создает абсолютно новое региональное сотрудничество между странами Кавказа: Грузией, Азербайджаном, Турцией и странами ЕС: Грецией, Болгарией, Италией и, возможно, Албанией», — отметил он, добавив, что для соблюдения интересов всех игроков был создан формат Consultative Advisory Council в рамках «Южного газового коридора».
И.Алиев отметил, что работы над одним из главных сегментов ЮГК – строительством Трансанатолийского газопровода (TANAP) выполнены на 65%. Другой сегмент – расширение Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум) – выполнены почти на 80%, в строительство Трансадриатического газопровода (TAP) – на 34-35%.
«Нашей целью является доставка первых объемов газа из Азербайджана на мировые рынки (в Турцию) в следующем году. Если не будет искусственно созданных препятствий, мы планируем завершить этот проект к 2020 году (в Европу)», — добавил президент.
И.Алиев подчеркнул, что этим проектом Азербайджан будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Также глава государства заявил, что Азербайджан в настоящее время является надежным поставщиком нефтегазовых ресурсов на мировые рынки.
«Азербайджан играет важную роль в транспортировке нефти с помощью различных средств – по железной дороге и по нефтепроводам, помогает своим партнерам с восточного берега Каспийского моря иметь возможность диверсифицировать маршруты поставок».
По его словам, диверсификация является основой энергетической безопасности.
«Обычно, когда мы говорим о диверсификации, мы имеем в виду диверсификацию для потребителей. Но нельзя забывать о диверсификации для производителей, особенно когда эти производители не имеют доступа к открытым морям, как Азербайджан. Сегодня Азербайджан — надежный производитель и поставщик нефти. Некоторые европейские страны 30-40% своего импорта нефти обеспечивает за счет Азербайджана», — отметил он.
И.Алиев добавил, что «как надежный партнер наша республика добилась такого положения в регионе, что все страны могут доверять ей».