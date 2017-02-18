Испанская принцесса Кристина оправдана по делу о финансовых махинациях супруга. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на El Mundo в пятницу, 17 февраля.

Тем не менее инфанта Кристина, которая обвинялась в пособничестве финансовым преступлениям мужа, должна выплатить штраф в размере 265 тысяч евро в качестве социального обязательства. Этот случай является первым, когда член королевского дома Испании оказался на скамье подсудимых.

При этом супруг принцессы Иньяки Урдангарин и его компаньон Диего Торрес были признаны виновными сразу по нескольким статьям: подлоге, мошенничестве и хищении государственных средств.

Согласно решению суда, Урдангарин приговорен к шести годам и трем месяцам месяца тюрьмы и штрафу в размере 512 тысяч евро, а Торрес осужден на восемь с половиной лет.

По версии прокуратуры, обвиняемые убеждали администрации различных городов, а также власти нескольких испанских регионов заключать договоры на крупные суммы с компанией Aizoon на проведение работ и оказание услуг, которые по факту не выполнялись. Полученные от заказчиков деньги переводились на личные счета фигурантов дела.

Инфанта является младшей дочерью Хуана Карлоса I, занимает шестое место в порядке наследования престола. В июне 2015 года была лишена титула герцогини Пальма-де-Майорка в связи с коррупционным скандалом.