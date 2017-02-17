Кабинет министров Азербайджана в пятницу принял постановление об установлении лимита льготного потребления электроэнергии для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, фактически проживающих в местах их компактного временного расселения.

В постановлении отмечается, что лимит льготного потребления электроэнергии для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, фактически проживающих в местах их компактного временного расселения (бывшие общежития, лечебные пансионаты и др. здания), не обеспеченных в индивидуальном порядке природным газом, устанавливается на уровне 300 киловатт/часов в месяц на человека.

Отмечается, что оплата электроэнергии в рамках установленного постановлением лимита, будет производиться по розничному тарифу, определенному Тарифным (ценовым) советом Азербайджана для потребителей из группы населения, на часть потребляемой электроэнергии, не превышающую 300 киловатт/часов.