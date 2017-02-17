Российская телеведущая, капитан команды КВН «Четыре татарина», резидентка «Comedy Woman» и киноакриса Екатерина Скулкина в интервью «Москва-Баку« рассказала о любви к азербайджанской музыке, о Баку и о бакинском КВН.

О бакинском КВН

Год назад я увидела выступление на музыкальном фестивале в Светлогорске команды «Сборная Баку». Помню, Александр Масляков очень пафосно тогда представил бакинскую команду, вспомнив Юлия Гусмана и «Парней из Баку». А после их выступления поняла, что у легендарных «Парней из Баку» появились достойные последователи.

Хочу признаться, что меня связывают узы дружбы с бакинцем замечательным квнщиком, а ныне оперным певцом Эльчином Азизовым и его прекрасной супругой Гамой Меликовой.

Познакомилась с Эльчином 10 лет назад на юбилейном концерте КВН-45. Его представляли тогда уже как солиста Большого театра. Первое знакомство было скорее шапочным. А более тесно начали общаться уже в 2014 году, когда состоялся телепроект «Я смогу» на канале «Россия», куда Эльчина пригласили в качестве наставника. Я в проекте выбрала направление «Опера», где наставником был Эльчин, а он уже в итоге выбрал меня. После этого началась наша дружба. Там же на проекте Эльчин познакомил меня с супругой Гамой и сыном. Он даже пригласил меня в Баку, очень хотел показать свою родину.

О Баку

Очень гостеприимный город. Мы с семьёй остановились в отеле Джумейра на берегу Каспия. Были очарованы, когда увидели такой современный и безумно красивый город. Моя мама так вообще была в восторге от Баку. История города, его архитектура, традиции заслуживают самых восторженных эпитетов. Редко о каком городе я могу говорить с таким восхищением… Храм огнепоклонников Атешгях, горящая гора Янардаг, Старый город, Пламенные башни. Все очень таинственно и круто!

Я полюбила Каспийское море. Объездив полмира и побывав на берегах различных морей и океанов, я сделала свой выбор в пользу Каспия, в частности его азербайджанского побережья. Теперь всегда говорю, что это моё море…

Для меня Казань, которую я считаю родным городом, это маленькая Москва с татарским колоритом. А вот для Баку аналогов не вижу. У этого города есть что-то своё, особенное, эксклюзивное. Слышала, что сравнивают Баку с Дубаем. Я не согласна. Дубай – это город-хайтек, выросший в пустыне, без души. У Дубая нет, как у Баку, элемента старины, традиций. Моё глубокое убеждение, что Баку не похож ни на какой другой город мира. Он один такой…

Об отношении к азербайджанской музыке

Недавно я смотрела документальный фильм про Муслима Магомаева и Тамару Синявскую и получила настоящее эстетическое удовольствие. Талантливейший мужчина, красивый, харизматичный. Оперное искусство даётся избранным, и этот бархатный тембр Магомаева от Бога, он от земли азербайджанской.

Улетая в прошлом году из Баку, мы наблюдали такую сентиментальную картину: три молодых человека пришли провожать своего друга и пели ему на прощание. Вот так, под их пение он проходил таможенный досмотр, и никто им не мешал. Это Баку…

Моя мама филолог. В один из вечеров в Баку сказала Эльчину, что восхищена мелодичностью азербайджанского языка, со стороны азербайджанская речь превращается в одну длинную мелодию. Ну, казалось бы, как можно в одном слове поставить три ударения?! Так что успех азербайджанской музыки не случайный: обладая таким мелодичным языком, одна дорога – петь!

Оперные партии того же Эльчина Азизова вызывают во мне гамму чувств и эмоций. Кстати, у ребят из «Сборной Баку» тоже хорошие голоса. Они могут исполнять партии из азербайджанского мугама – восточные мелизмы очень трогательны.