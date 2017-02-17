

В Хазарском районе Баку в результата отказа врача скорой помощи увезти больную в больницу, скончалась молодая девушка.

Об этом агентству Report сообщили родители покойной.

Так, в поселке Зиря Маилова Мельхем Хейбет гызы 1993 г.р. обратилась в скорой неотложную медицинскую помощь из-за пониженного давления. Опоздавший на вызов М.Маиловой врач «скорой помощи» сделал ей укол (внутримышечную инъекцию), что дало побочную реакцию.

Увидев, что состояние девушки ухудшается, родители потребовали врача увезти ее в больницу, но тот отказался. В результате этого М.Маилова скончалась.

Тело девушки передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. Факт расследуется Хазарской районной прокуратурой.

Как сообщил Report главврач Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рауф Нагиев, врач скорой помощи был вызван во Врачебно-консультационную комиссию: «Врач даст свое заключение. По факту ведется расследование. В случае виновности врача, Хазарская районная прокуратура возбудит уголовное дело, он будет уволен и привлечен к ответственности».