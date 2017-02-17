Намеченный на понедельник «референдум» в оккупированном Нагорном Карабахе только усложнит процесс мирных переговоров, об этом сказал в четверг экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, передает Тренд.

20 Февраля в Нагорном Карабахе, запланировано проведение референдума по внесению изменений в «конституцию» незаконного режима

По его словам, в этом намерении армянской стороны не прослеживается желания и логики, ведущих к скорейшему разрешению конфликта, напротив «рефендум» ни чем не поможет мирному разрешению конфликта, а только усложнит этот процесс.