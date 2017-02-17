Суммарный долг Crocus Group составляет 1,7 млрд в долларовом эквиваленте. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент компании Арас Агаларов. «В структуре долга есть и рубли, и доллары», — пояснил Агаларов.

Компания фактически приостановила реализацию проекта «Крокус Сити», чтобы не увеличивать кредитную нагрузку, рассказал девелопер. Для его реализации долг Crocus Group пришлось бы увеличить в два раза, но обслуживать кредиты по текущим высоким ставкам компания не намерена. «Если бы у меня была ставка 2,3% (как на Западе), я бы свой кредитный портфель утроил», — пояснил Агаларов.

На собственные средства в рамках «Крокус Сити» компания намерена строить только жилье. В следующем году, возможно, начнется возведение небоскреба общей площадью 120 тыс. кв. м. с коммерческой недвижимостью на трех первых этажах, рассказал глава Crocus Group. Строительство офисной башни, начатое в 2013 году, заморожено на неопределенный срок. «На рынке нет такой потребности в офисных площадях класса А», — добавил он.