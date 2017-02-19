После избрания Дональда Трампа президентом США проект по строительству башни его имени в «Крокус-Сити» стал неактуален.

Об этом в интервью РИА Недвижимость рассказал президент «Крокус Групп» Араз Агаларов. Сейчас Дональд Трамп, указал он, не может заниматься бизнесом поскольку занимает высокую государственную должность.

Напомним, что о переговорах с американским миллиардером Дональдом Трампом по поводу возведения офисной башни на территории «Крокус-Сити» в Подмосковье Араз Агаларов сообщил в 2013 году.