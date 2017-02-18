Сотрудники дагестанской таможни обнаружили на постах «Тагиркент-Казмаляр» и «Магарамкентский» у двух граждан, следовавших из Азербайджана в Россию, незадекларированную парфюмерию, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе ведомства.

Незаконно ввозимая продукция торговых марок CAROLINA HERRERA и BULCARL в количестве 42 и 12 штук соответственно была найдена при проведении таможенного контроля и оформления ручной клади и багажа.

«Продукция изъята и направлена на экспертизу. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ “Недекларирование”», – сказал собеседник информагентства.

По его словам, в ходе расследования дела об административном правонарушении и по результатам проведенной экспертизы будет установлено, является ли изъятая продукция контрафактной.