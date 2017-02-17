16 февраля главным событием дня стала встреча в столице Азербайджана генералов армии двух сверхдержав.

Встреча председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова стала первым военным контактом на самом высоком уровне между Россией и США с 2014 года. Долгое время шли переговоры для реализации этой встречи.

В первоначальной информации пресс-службы Генштабов США говорилось, что на встрече стороны обсудят различные вопросы, в том числе нынешний уровень военных связей между США и Россией. Другие источники говорили, что будут обсуждаться операции в Сирии, совместная борьба с ИГ, ситуация в Украине, а также растущие в последнее время ядерные угрозы и другие вопросы. Несомненно, на встрече в Баку велись обсуждения отношений между США и Россией. Это подтверждает распространенное до этой встречи Москвой заявление. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, он ждет разъяснений американской стороны по поводу заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса по прозвищу «Бешеный пес» о том, что «США намерены говорить с Россией с позиции силы».

Начальники генштабов ВС США и России, скорее всего, будут обсуждать взаимодействие в Сирии против ИГИЛ, стороны обсудят все детали сотрудничества во избежание казусов в будущем.

Об этом сказал Trend в четверг экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его словам, Баку является наиболее подходящим местом для проведения встречи официальных представителей Москвы и Вашингтона: «Азербайджан не входит в Евразийское пространство, а также не является членом НАТО, имеет хорошие отношения как с РФ, так и с США».

Как сообщает Интерфакс, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд обменялись мнениями о текущем состоянии российско-американских отношений, оценками ситуации в сфере международной безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других ключевых регионах мира. В ходе переговоров были определены направления совместной работы по повышению безопасности военной деятельности, снижению напряженности и рисков возникновения инцидентов. Также была достигнута договоренность о продолжении контактов.

До двухсторонней встречи во второй половине дня генералы встретились с политическим и военным руководством Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую начальником Генеральных штабов США генералом Джозефом Данфордом. Джозеф Данфорд высоко оценил участие Азербайджана в международных миротворческих операциях, выразил признательность нашей стране за важный вклад в грузоперевозки в Афганистан.

Во второй половине дне министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился как с российским, так и с американским генералами. На обеих встречах генералы выразили благодарность руководству Азербайджана за организацию двусторонней встречи в Баку и за гостеприимство.

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Многие круги заинтересовало, почему именно Баку был избран для встречи глав армий России и США, эта тема вызвала широкую дискуссию. Согласно информации, общего соглашения о том, где именно провести встречу, не было. В конце генералитет США и России выбрали для такой важной и исторической встречи столицу Азербайджана – Баку.

Отметим, что это была первая встреча Данфорда и Герасимова. До этого они один раз разговаривали по телефону.

По информации газеты New York Times, которая написала о причинах выбора именно Баку, сторонам выбрать место встречи было не легко. Газета, ссылаясь на официальные источники США, пишет, что российская сторона предложила генералу Данфорду приехать в Москву или Беларусь. Пентагон, в свою очередь, предпочел провести встречу в Западной Европе. Однако, в связи с наличием санкции ЕС в отношении Герасимова о запрете въезда в Европу, это было невозможным. В результате было принято решение провести встречу в Баку.

Источник из Минобороны России сообщил «Ведомостям», что согласованной повесткой предусмотрено обсуждение текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между Россией и США, а также вопросов предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон. Также предполагается обмен мнениями о ситуации в сфере безопасности в кризисных регионах мира. Место встречи выбрано не случайно, говорит человек, близкий к Минобороны. Данфорд сейчас совершает поездку по Ближнему Востоку, а Азербайджан поддерживает близкие отношения в военной сфере и с США, и с Россией.

Согласно некоторым предположениям, это связано с тем, что Азербайджан ближе всего расположен к ближневосточному региону, Сирии, где наблюдается кризисная ситуация и пересекаются интересы США и России. Однако, если так, то к этому региону ближе расположена Турция, являющая членом НАТО и имеющая хорошие отношения как с Россией, так и с США.

Эта встреча могла произойти и в других странах Южного Кавказа – Грузии или Армении. Ереван близок к России, является ее форпостом, в тоже время международное армянское лобби обладает большим авторитетом и возможностями влияния в Америке. Выбор именно Азербайджана указывает на то, что существующие показатели нашей страны и балансирующая внешняя политика властей Азербайджана смогла сформировать показатели, превосходящие «условия конкурса».

Годами Азербайджан сохраняет нормальные, равные отношения с Россией и США. Отношения Баку с Россией и США можно считать даже более сбалансированными, чем аналогичные отношения Турции с этими сверхдержавами. К тому же, Азербайджан является одной из самых безопасных стран мира.

Азербайджан выстроил хорошие и близкие отношения с США и с Россией и постоянно развивает взаимное сотрудничество и стратегические связи. Связи президента Азербайджана с президентом США Дональдом Трампом и с президентом России Владимиром Путиным основаны на взаимном уважении и доверии. Оба лидера придают важное значение связям с президентом Азербайджана. Видимо, проводимая Баку политика дала результат, и международные силы выбирают превратившийся в центр межцивилизационного диалога Баку в качестве самой приемлемой площадки для проведения военно-политических обсуждений. Это можно считать проявлением доверия и приданием важности Баку со стороны США и России. Выбор Баку для проведение встречи генералов можно считать очередным политико-дипломатическим успехом нашей страны над Арменией. Это очередной удар по пропагандисткой машине Армении в связи с Карабахом после экстрадиции Лапшина.

По мнению политолога Эльхана Шахиноглу, проведение в Баку встречи начальников Генштабов России и США загнало Армению в патовую ситуацию: «Разве армяне не понимают, почему для проведения таких авторитетных контактов две крупные страны выбрали столицу Азербайджана? С одной стороны, они испытывают зависть, с другой стороны, не могут переварить растущую роль Азербайджана в регионе. Официальный Ереван надеялся, что США и Россия выразят жесткую позицию в связи с военным давлением Азербайджана для возвращения Карабаха, а они, наоборот, выбрали Баку для проведения переговоров. Эта встреча создает для нас благоприятные условия для повышения давления на агрессора».

Как сообщил уполномоченный представитель президента России Владимир Марков, член Общественной палаты, политолог Сергей Марков, проведение встречи в Баку было предложено российской стороной. Потому что Россия всегда продвигает своих союзников. По его словам, Вашингтон и Москва должны обсудить в Баку совместную борьбу с ИГ и будущие перспективы в сфере военного сотрудничества.

«Договоренность двух генералов военного командования России и США провести встречу в Баку является одним из самых важных международных событий за последние годы с точки зрения политики и безопасности».

Об этом сказал Минвалу член комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Захид Орудж. Он отметил, что стоит отдельно подчеркнуть одну попытку, не ускользнувшую из внимания международных экспертов:

«Параллели между проходящими в Тегеране, отдаленном от политического театра Второй мировой войны, историческими встречами глав крупных государств и выбором Баку в качества площадки для переговоров на высоком уровне на самом деле носят более глубокий смысл, чем символичное сходство. Потому что за прошедшие годы Азербайджан играл неоценимую роль в налаживании международных отношений».

Как отметил Захид Орудж, официальный Баку своим устойчивым политическим поведением смог не стать форпостом борьбы друг с другом близких союзников, а также внёс вклад в глобальную безопасность своей регулирующей ролью:

«Азербайджан сыграл неоценимую роль в информационно-политической борьбе в связи с ядерным скандалом, а также в нормализации отношений между Россией и Турцией, в нормализации отношений между Турцией и Израилем после инцидента в кораблем «Мави Мармара». Одним словом, не стоит забывать, что нынешние встречи в Баку – это не просто формальное предоставление площадки, или выгода от политической рекламы на информационных каналах мира. В решении карабахского конфликта Азербайджан хотел встречи генералов Америки и России именно в Баку. Потому что независимо от результатов решений в связи Ближним Востоком или Ираном, встретившись не в Турции, Грузии или Армении, а именно в Азербайджане, стороны подтвердили, какая из стран Южного Кавказа обладает независимостью. Поэтому мы больше всех заинтересованы в хороших результатах этой исторической встречи».

Политолог Хикмет Гаджизаде отметил, что на встрече генералов в Баку предметом для обсуждения является не только Сирия:

«Может обсуждаться и украинский вопрос. Иранский вопрос обязательно был обсужден. Мне кажется, что США пошли где-то на уступки России, запущен план вырвать Иран из ее рук. Это было бы очень важным вопросом. Также обсуждались отношения между Россией и США».

Что касается выбора Баку местом для встречи, Гаджизаде сказал: «Азербайджан был избран за свою нейтральности и географическое расположение. Азербайджан – самая стабильная страна полыхающего Ближнего Востока».

Отметим, что американский генерал Данфорд 17 февраля отправится в Турцию. Как передает Hürriyyət, об этом сказал министр обороны Турции Фикри Ышик.

Minval.az