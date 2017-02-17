В Казахстане на военнослужащих сошла лавина, в результате чего семь военных погибли.

Об этом сообщает местное издание nur.kz, ссылаясь на официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана Руслана Иманкулова.

Так, в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области страны, произошел внезапный сход снежной лавины.

«На данный момент при проведении поисково-спасательных работ обнаружено семь трупов и спасено 10 человек», — отметил Иманкулов.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Напомним, во французских Альпах произошел сход лавины, под которую попала группа лыжников и проводник.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 4 человека.