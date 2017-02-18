Депутат Госдумы РФ Гаджимурад Омаров рассматривает заявления о необходимости запретить ношение хиджаба в школе как попытку разыграть национальную карту и дестабилизировать ситуацию в России.

«Классик сказал, что в России две известные беды. Человек выходит из дома и идет по плохой дороге, которую построили дураки, а на пути ему такие и встречаются. Мало, что изменилось сегодня. Дагестан многонациональный регион, Башкортостан тоже. Что, Москва не многонациональный город? Как сейчас понять, кто москвич, а кто нет? У меня дочь родилась в Москве, она кто? И кто должен диктовать что ей носить или не носить? И как это влияет на других людей? Почему-то нам сегодня в голову не придет рассуждать зачем иудеи ходят в шляпах и пейсами», — заявил в интервью порталу Proufu.ru.Омаров, избравшийся в Госдуму от Башкортостана после конфликта с руководством Дагестана.

Он подчеркнул, что мусульмане — коренные жители России, и только враги страны пытаются сегодня разыграть национальную карту.

«Мусульманское население страны не является пришлым, а живет на своей земле. Это Российская Федерация, в которой есть федеративные принципы. В Исламе сказано словами Всевышнего: «Я создал вас разными, чтобы вы могли познавать друг друга». Что еще может быть лучше этих слов? Сегодня только враги России могут разыгрывать национальную карту. Поэтому люди, которые раскачивают эту ситуацию, являются популистами и врагами страны. Одного выдающегося в этом плане политика в лице Владимира Жириновского для страны вполне достаточно, больше уже опасно и глупо для страны», — рассказал парламентарий.

Он отметил, что выпускал газету «Все об Исламе» в начале 2000-х, когда только появилось выражение «лицо кавказской национальности». «Хорошо, если у меня лицо кавказской национальности, у остальных, что, рожа? Через газету мы разъясняли ислам, снимали негатив. Мы показали, как мусульмане Дагестана встали на защиту от терроризма, напомню, вторая контртеррористическая операция на Кавказе, началась именно в Дагестане. Ислам – это современная религия из мировых, она собрала все элементы других. В нем признаны все другие религии, а пророками признаны пророки христианства и иудаизма», — добавил Омаров.

По его словам, противники хиджабов пытаются внушить, что платок якобы является пропагандой религии и самовыражения.

«Девочка с хиджабом в школе не ведет пропаганду, это ее самовыражение, реализация конституционного права. Нет проблемы хиджаба, а есть проблема людей», — подчеркнул народный избранник.

На вопрос, занимается ли он благотворительностью, Омаров ответил положительно. Однако распространяться на эту тему отказался, отметив лишь, что прежде помогал со строительством мечетей в Дагестане.

«… я решил вести эту деятельность негласно, напрямую и без посредников, Аллаху и без этого все известно. Кроме этого я сейчас вести такую деятельность напрямую, без посредников и лишних структур», — сказал депутат Госдумы.