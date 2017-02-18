Депутатов Госдумы, членов Совфеда, представителей общественных организаций и руководителей ведущих СМИ пригласили на однодневный курс по боевой подготовке Росгвардии. Телеканал «360» узнал, кто из деятелей получил приглашение, а кто в силу возраста воздержался бы от пробежки с винтовкой в руках.

В частности, пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского сообщил, что приглашение от Росгвардии им не приходило. Ему также пока неясно, что именно будет происходить на мероприятии.

«Они что, депутатов будут обучать, что ли? <…> То есть они покажут какие-то показательные выступления? Или 70-летнего Жириновского будут учить через огонь прыгать и Зюганова?» — удивился собеседник телеканала.