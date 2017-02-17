Заявление об изнасиловании поступило в Управление полиции Наримановского района. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции указанного района.

С жалобой обратилась жительница Гейгельского района, 20-летняя Г.Т. Она показала, что 16 февраля в 04:30 была изнасилована молодым человеком по имени Турал. По словам пострадавшей, преступление было совершено в машине неустановленной марки с неустановленными государственными номерами. Зато девушка прекрасно помнит, где было совершено преступление – перед зданием номер 33 по улице Ахмеда Раджабли.

По словам пострадавшей, они весело провели с Туралом время в ночных клубах столицы. Вдоволь натанцевавшись и выпив спиртного, молодые люди возвращались домой, но девушка никак не ожидала, что сидящий рядом с ней попутчик вынашивает в голове грязные мысли. В полиции отметили, что материалы дела будут переданы в районную прокуратуру: «Пусть разбираются там».