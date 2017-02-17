Пока азербайджанские земли находятся под оккупацией, Армения всегда будет в стороне от регионального экономического сотрудничества, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в пятницу на V бизнес-форуме между Турцией, Азербайджаном и Грузией.

“Армения, которая нарушает стабильность в регионе, проводит оккупационную политику и выдвигает территориальные претензии к своим соседям, всегда будет в стороне от такого [экономического и политического] сотрудничества”, — цитирует его слова Тренд.

По словам министра, Азербайджан, Турцию и Грузию объединяют политические дружеские и соседские отношения. Мустафаев подчеркнул, что три страны также имеют широкие возможности по развитию экономического сотрудничества.

Турция, напомнил министр, является главным торговым партнером Азербайджана. “В Азербайджане действуют почти три тысячи компании с турецким капиталом, а в Турции — почти две тысячи компании с азербайджанским капиталом”, — сказал министр.

В ходе выступления Мустафаев пригласил турецких и грузинских предпринимателей инвестировать в Азербайджан.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2016 году товарооборот с Турцией составил 2,3 миллиарда долларов, с Грузией — почти 395 миллиона долларов. По итогам прошлого года Турция заняла первую позицию в списке торговых партнеров Азербайджана, а Грузия — двенадцатую.