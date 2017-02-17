«В последние годы в Азербайджане баланс среди рождаемых детей все больше нарушается»

Как сообщил АПА директор Научно-исследовательского института педиатрии, главный педиатр республики Насиб Гулиев, в среднем примерно на каждые 100 рожденных девочек приходится 106 мальчиков. Главный педиатр отметил, что в Азербайджане реальная цифра отличается от этого показателя, в стране на 100 девочек приходится 117 мальчиков.

Н.Гулиев подчеркнул, что в статистике за прошлый год между девочками и мальчиками наблюдалось 4 процента разницы: «В этом вопросе больше всего виноваты мужчины. Потому что их мысли о том, что «я хочу сына», «хочу больше сыновей» и тому подобное приводят к сегодняшним результатам. Однако это не может продолжаться долго. Мы категорически против продолжения этой тенденции, потому что нельзя нарушать то, что создала природа. Специалисты Министерства здравоохранения неоднократно высказывали свои мнения по данному вопросу. Наверное, будут приняты необходимые меры на уровне Милли Меджлиса. Верю, что после этого эта разница будет устранена»