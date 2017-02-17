Группа ВТБ объявила о продаже 100% акций ОАО «Велозаводский рынок», владеющего одноименным объектом на юге Москвы, за 712 млн. рублей.

Покупателя банк не раскрыл, но, по данным «Ведомостей», им стали структуры, связанные с владельцами ЗАО «Киевская площадь» — Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. Представитель «Киевской площади» подтвердил эту информацию.

Компания «Велозаводский рынок» досталась ВТБ в 2014 году от правительства Москвы в обмен на принадлежавшую тогда банку компанию «Энергокомплекс». ВТБ уже пытался продать Велозаводский рынок в сентябре 2016 года по начальной цене в 2,4 млрд. рублей. Тогда продать актив не удалось, цена постепенно снижалась, в итоге ВТБ снял компанию с открытых торгов.

Как обещает представитель «Киевской площади», функционал объекта не изменится. По его словам, Велозаводский рынок ждет масштабная реконструкция.

Напомним, что Нисанов и Илиев, по версии журнала Forbes, в 2017 году снова возглавили рейтинг самых богатых владельцев коммерческой недвижимости в России.