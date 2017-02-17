В Мюнхене в пятницу состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, сообщает пресс-служба главы государства.
В Мюнхене в пятницу состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2017/02/17 16:05
Раздел: Азербайджан
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