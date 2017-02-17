«Братья Ализаде выражают свои мысли и оскорбления. Но никто у них не спросит, да кто вы вообще такие? Что вы, Ализаде, сделали для Азербайджана и в истории этого народа, как вы запомнитесь? За свои мысли, получение удовольствия от оскорбления и унижение тюрков?».

Об этом заявил председатель Партии народного фронта Азербайджана Рази Нуруллаев. По его словам, Зардушта Ализаде знают только как брата Араза Ализаде, или же незаслуженно избранного депутата Араза Ализаде знают только как брата Зардушта Ализаде:

«Оскорбление Абульфаза Эльчибея и тюркского народа превратилось в жизненное кредо братьев Ализаде. Зардушт Ализаде говорит «За какие важные особенности или за какую должность столько людей должны его ждать? Кто он такой?». На самом ли деле эти люди не знают, что Эльчибей был лидером Национально-освободительного движения. Эльчибей был президентом этой страны, избранным демократическим путем. Политическая культура вынуждает ждать его и относиться к нему с уважением.

Но из-за таких сомнительных, спесивых, смотрящих на всех сверху вниз людей мы не можем по достоинству оценить ни Эльчибея, ни его власть. В этом вопросе наряду с теми, кто его не любит, виновна и его команда. Среди представителей этой власти были и продажные, и те, кто не справлялся с работой.

Но Эльчибей за год в одиночку сделал все, что смог. Могила Эльчибея находится на Аллее почетного захоронения. Народ поминает и уважает его. А вас? Надо спросить у братьев Ализаде, поставят ли вам памятник на Аллее почетного захоронения?».

«Да, власть Эльчибей страдала от отсутствия управленческого опыта», — сказал Рази Нуруллаев, отметив, что в его команде были и предатели, и те, кто не справлялся со своей работой, а также было много студентов и научных работников:

«Опыт был бы получен, мысли «XXI век – век тюрков» «От Байкала до Средиземного моря будет создано крупное тюркское государство» были бы обработаны и согласованы с реальной политикой. В политике бывает и популизм. Согласно мышлению думающих так людей, Дональд Трам ненормальный, он сошел с ума, кто он такой… Президент США сказал, что построит стену на границе с Мексикой, и деньги за строительство заплатит Мексика. Стена будет построена, но Мексика не заплатит не копейки. Трамп говорил, что перенесет посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, а в реальной политике увидел, что это невозможно. Эльчибей тоже опирался на популистские выступления, а не на политику. Вы и сами идете к популизму, нацеливаясь на Эльчибея. Потому что, кому есть дело до того, что вы скажете?».