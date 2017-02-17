Европейский суд по правам человека сегодня объявил решения по делам еще 11 заявителей из Азербайджана. При этом, у пяти заявителей приняты решения по двум жалобам, сообщил Turan адвокат Асабали Мустафаев, представляющий интересы 10 заявителей. В частности, в рамках одного общего дела ЕСПЧ удовлетворил жалобы оппозиционных активистов: Байрама Байрамова, Меджида Меджидли, Видади Искендерова, Икрама Исрафилова, Хикмета Continue Reading »