Как сообщают СМИ Армении, солдат срочной военной службы, 20-летний Гарегин Аргаманян умер, отравившись угарным газом.
По факту ведется расследование.
Как сообщают СМИ Армении, солдат срочной военной службы, 20-летний Гарегин Аргаманян умер, отравившись угарным газом.
По факту ведется расследование.
Дата: 2017/02/17 15:25
Раздел: Новость
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Информация агентства Bloomberg
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