«Я против сегодняшних властей Армении, как и большинство народа».

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, об этом на пресс-конференции заявил бывший многолетний министр обороны Армении Сейран Оганян, возглавляющий общегосударственную часть пропорционального списка блока «Оганян – Раффи – Осканян».

По его словам, у него нет никаких проблем с президентом Армении. «У нас иные точки зрения в сфере управления. У меня большое уважение к представителям сегодняшней системы правления», — отметил Оганян.

На уточняющий вопрос о том, выступает ли он против нынешней власти Армении, необъемлемой частью которой сам был долгий период, бывший министр обороны, заверил: «Конечно, я против сегодняшних властей, как и большинство народа».