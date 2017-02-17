В День Святого Валентина, 14 февраля, на нескольких центральных улицах Нью-Йорка на стенах зданий появились огромные плакаты, на которых президент России Владимир Путин обнимает беременного Дональда Трампа.

Как сообщает издание Business Insider, акцию организовало мобильное приложение Hater, которое помогает встретиться парам по совпадению объектов ненависти. Вынесенные на стены проекции сопровождаются логотипом Hater и хэштегом «Полюби через ненависть».

Выяснилось, что около 90 процентов пользователей Hater, более 200 тысяч человек, «ненавидят» Трампа. «Напряженность велика, независимо от того, с чьей вы стороны», – сказал в интервью газете основатель приложения Брендан Альпер. – А мы просто пытаемся заставить людей смеяться. Через юмор ненависть может превратиться в любовь».