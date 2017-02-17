В Баку начаты меры в отношении загрязняющих автобусы пассажиров.

Как сообщил АПА глава пресс-службы «BakuBus» Мансур Пириев, при осмотре салонов вернувшихся в гараж маршрутных автобусов невозможно не удивляться и не сожалеть: «Чего только можно не найти в вернувшихся в полночь в гараж салонах автобусов, которые в течение всей ночи были поэтапно очищены специалистами? Различные виды бытовых отходов, салфетки, окурки, клочки бумаги, остатки фруктов и других продуктов и т.п. Самым прискорбным аспектом является то, что безответственные пассажиры расписывают, царапают и наносят неустранимые повреждения сидениям автобусов».

М.Пириев отметил, что в связи с этим было проведено расследование. С помощью камер видеонаблюдения были установлены личности допустивших подобные действия пассажиров: «В отношении этих пассажиров будут приняты соответствующие меры согласно требованиям законодательства».

М.Пириев обратился к пассажирам автобусов с просьбой соблюдать чистоту, и если они станут свидетелями того, как другие пассажиры допускают подобные случаи, незамедлительно обратиться на «горячую линию» «BakuBus» *4242.